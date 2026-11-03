В ЕС надеются открыть последние переговорные кластеры для Украины до конца года

В Евросоюзе рассчитывают, что все шесть кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины будут открыты до конца текущего года.

Как передает РБК-Украина , об этом на встрече с журналистами заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

"Это год, когда Украина открыла четыре из шести кластеров переговоров. Мы очень надеемся и до сих пор рассчитываем открыть оставшиеся два еще в этом году", - отметила она.

По словам посла, разочарования, которое возникло из-за блокирования пути Украины в ЕС, уже не существует. Прогресс в расширении теперь является не только теоретическим, но и практическим.

Также Матернова обратила внимание, что завтра, 4 ноября, Еврокомиссия обнародует важный отчет о расширении, в котором будет подчеркнуто, что Украина - среди четырех стран-лидеров на пути ко вступлению в Евросоюз.

"Мы не видим ни одного отката в разных сферах (реформ, – ред.). Есть разная степень прогресса. Есть разочаровывающий прогресс у некоторых, есть хороший прогресс у других; разочаровывающий называется "ограниченным", но нет ни одной сферы, где мы видим откат, что, по моему мнению, также важно", - добавила она.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, по состоянию на сегодня Евросоюз открыл 4 из 6 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в блок.

Открытие двух последних кластеров блокирует Венгрия.