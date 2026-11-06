Когда Украина откроет все кластеры ЕС: дипломат дал прогноз

Венгрия просит несколько дней согласовать открытие двух последних переговорных кластеров Украины с ЕС. В Киеве надеются на зеленый свет уже в эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в ЕС Тараса Качки Радио Свобода.

Венгрия попросила дополнительное время, чтобы проработать свои позиции в отношении двух кластеров. Один из них касается экологии и энергетики, другой - сельского хозяйства.

"Надеемся, что в ближайшие дни для них будет комфортно дать зеленый свет. Действительно, это единственное государство, которое говорит, что ему нужно еще несколько дней… Надеюсь, что в принципе, как было договорено, так это все и реализуется", - подчеркнул Качка.

Журналисты уточнили, действительно ли речь идет о нескольких днях. Посол подтвердил, что речь идет о ближайших датах.

"Сейчас начало ноября, то есть гибко - в ближайшие дни", - отметил он.

Что Качка говорит о сроках переговоров

Украина намерена завершить переговоры до конца 2028 года. По словам посла, задержка реформ в сфере верховенства права этот план не ломает, остается реалистичным.

"У нас есть потенциал сделать все в пределах одного года. И это опыт не только наш… Есть много примеров того, что при полной, быстрой мобилизации это вопрос года-полтора. И это не какие-то чрезмерные ожидания, это абсолютно реальная история", - подчеркнул Качка.

В качестве примера он назвал Литву и Словакию. Обе страны начали переговоры о вступлении в ЕС в феврале 2000 года и завершили их в декабре 2002-го, то есть менее чем за три года. Они догнали стартовавшие почти на два года раньше государства и вступили в ЕС вместе с ними в мае 2004 года.

Чтобы повторить такой путь, Украина, по словам посла, должна меньше времени тратить на споры, какие нормы внедрять.

"Должны консолидироваться внутри страны, меньше тратить время на дебаты, что нужно и не нужно. Потому что 99% задач, которые есть в рамках вступления в ЕС, известны. По ним есть понимание, что это нужно сделать. Поэтому это действительно нужно просто сделать", - резюмировал Качка.

Что говорят в Венгрии и Литве

5 ноября глава МИД Венгрии Анита Орбан во время визита в Вильнюс заявила, что не считает реалистичным вступление Украины в ЕС до 2030 года.

"Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах… Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы", - подчеркнула она.

В то же время Орбан отметила прогресс Украины: открытие четырех из шести переговорных направлений. Она частично связала это с лучшими украинско-венгерскими отношениями и соглашением о защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис видит ситуацию иначе. Он считает вступление Украины до 2030 года возможным, если Украина быстро проведет необходимые реформы, а ЕС вовремя завершит необходимые этапы.

"Если нам со стороны Европейского Союза удастся сделать все достаточно быстро, а Украина проведет реформы, это в теории возможно", - подчеркнул он.

Что известно о блокировке кластеров

Ранее Венгрия блокировала движение Украины к ЕС из-за претензий относительно прав венгерского нацменьшинства в Закарпатье. После того, как Украина изменила законодательство об образовании, Будапешт снял возражения относительно двух кластеров. Их открыли 13 октября.

Далее 20 и 27 октября Венгрия отказалась согласовать результаты проверки украинского законодательства на соответствие нормам ЕС по двум последним кластерам. Это обязательный шаг перед открытием.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцовзаявил, что Украина начнет предварительное закрытие кластеров в 2027 году .

Завершить переговорный процесс в Киеве планируют до конца 2028 года.