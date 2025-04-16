Классическая пропаганда. Дуда ответил России на ее угрозы Польше и странам Балтии
Президент Польши Анджей Дуда назвал "классической российской дезинформацией" угрозы главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина странам Балтии и Польши в случае "нападения" НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, которого цитирует Polska Agencja Prasowa.
Угрозы России
Нарышкин, во время разговора с журналистами в Минске, заявил, что в случае "агрессии" со стороны НАТО, Российская Федерация (РФ) "нанесет ущерб всему блоку". При этом первыми якобы пострадают Польша и страны Прибалтики.
Также он добавил, что именно поляки и прибалты "постоянно на словах "бряцают оружием" и "не понимают последствий возможной агрессии НАТО".
Ответ Дуды
Во время совместной конференции с президентом Хорватии Зораном Милновичем, комментируя слова Нарышкина, Дуда заявил, что это является примером "классической российской дезинформации, характерной для советской школы пропаганды".
"Это говорит Россия, которая перемещает свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и ЕС Россия, которая агрессивно ведет себя по отношению к НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм путем нападения на Украину в течение последних трех лет", - добавил он.
В частности Дуда подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным Альянсом, который поддерживает безопасность и никогда ни на кого не нападал.
Ядерные угрозы России
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия неоднократно выдвигала ядерные угрозы в адрес Европейского Союза и НАТО. Кремль использовал риторику о возможном применении ядерного оружия как элемент шантажа, пытаясь сдержать поддержку Западом Украины. Особенно такие заявления активизировались в ответ на поставки западного оружия или обсуждение вступления Украины в НАТО. Например, в прошлом году Генштаб России, по поручению диктатора Владимира Путина, начал подготовку к проведению учений с применением нестратегического ядерного оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.