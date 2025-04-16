Класична пропаганда. Дуда відповів Росії на її погрози Польщі та країнам Балтії
Президент Польщі Анджей Дуда назвав "класичною російською дезінформацією" погрози голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна країнам Балтії та Польщі у разі "нападу" НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, якого цитує Polska Agencja Prasowa.
Погрози Росії
Наришкін, під час розмови з журналістами у Мінську, заявив, що у разі "агресії" з боку НАТО, Російська Федерація (РФ) "завдасть шкоди всьому блоку". Водночас першими нібито постраждають Польща та країни Прибалтики.
Також він додав, що саме поляки й прибалти "постійно на словах "брязкають зброєю" й "не розуміють наслідків можливої агресії НАТО".
Відповідь Дуди
Під час спільної конференції з президентом Хорватії Зораном Мілновичем, коментуючи слова Наришкіна, Дуда заявив, що це є прикладом "класичної російської дезінформації, характерної для радянської школи пропаганди".
"Це говорить Росія, яка переміщує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і ЄС Росія, яка агресивно поводиться по відношенню до НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм шляхом нападу на Україну протягом останніх трьох років", - додав він.
Зокрема Дуда підкреслив, що НАТО є виключно оборонним Альянсом, який підтримує безпеку та ніколи ні на кого не нападав.
Ядерні погрози Росії
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія неодноразово висувала ядерні погрози на адресу Європейського Союзу та НАТО. Кремль використовував риторику про можливе застосування ядерної зброї як елемент шантажу, намагаючись стримати підтримку Заходом України. Особливо такі заяви активізувалися у відповідь на постачання західної зброї або обговорення вступу України до НАТО. Наприклад, торік Генштаб Росії, за дорученням диктатора Володимира Путіна розпочав підготовку до проведення навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.
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