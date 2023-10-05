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Классическое поведение преступника. У Зеленского отреагировали на бред Путина о войне

Киев, Четверг 05 октября 2023 19:07
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Классическое поведение преступника. У Зеленского отреагировали на бред Путина о войне Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Очередное заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он якобы не начинал войны в Украине, является классическим поведением преступника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram.

Подоляк подчеркнул, что циничные заявления Путина прозвучали на фоне намеренного удара россиян по больнице в Херсоне и гражданскому кафе в Харьковской области.

"Ложь - это правда", "война - это мир" - классическое поведение безусловного преступника, который умышленно ворвался в чужую суверенную страну ради единственной цели - масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского", - отметил Подоляк.

По его словам, сейчас правильным решением будет устроить суд над Путиным. И этого можно добиться при помощи ускорения поставок оружия Украине.

Что сказал Путин

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин выступил на мероприятии в Валдае.

Он цинично заявил, что Россия якобы не начинала войны в Украине, а "пытается ее закончить".

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Владимир Путин Офис президента Война России против Украины Михаил Подоляк
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