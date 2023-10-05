На фоне удара по Грозе Путин цинично заявил, что не начинал войну

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины. С таким заявлением он выступил на фоне удара российских войск по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 50 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие выступление Путина на мероприятии в Валдае.

"Россия не начинала войну в Украине, а пытается ее закончить", - сказал цинично российский диктатор.

Он также в привычной для себя манере обвинил Украину в якобы бомбардировках и обстрелах оккупированного Донбасса в течение 10 лет и запугивании Крыма.

"Пока на Донбассе до начала "спецоперации" гибли люди, дети, никто на Западе не обращал внимания и не плакал по ним", - сказал Путин, намекая на то, что цивилизованный мир критикует российские удары по гражданским объектам и мирным украинцам.

Россия убила полсотни человек в Харьковской области

Сегодня днем российские войска нанесли удар по селу Гроза в Харьковской области. Удар пришелся на здание, в котором были кафе и магазин. В это время там проходили поминки умершего местного жителя.

В результате удара по состоянию на данный момент погибли уже 50 человек, еще несколько человек в больнице в критическом состоянии. Среди погибших и пострадавших есть дети. Этот удар стал самым масштабным по числу жертв в Харьковской области. Всего в деревне проживало 330 человек.

Пока неизвестно, чем именно обстреляли село, однако эксперты это уже устанавливают. Правоохранители также не исключают, что удар на кафе мог навести кто-то из местных жителей.