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"Киевстару" разрешили купить провайдера GigaCloud, он обслуживает "Дію"

22:04 09.07.2026 Чт
1 мин
Соглашение официально одобрено, но "Киевстару" выдвинули условие
aimg Дмитрий Левицкий
"Киевстару" разрешили купить провайдера GigaCloud, он обслуживает "Дію" Фото: "Киевстар" сможет приобрести "GigaCloud" (Getty Images)
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Антимонопольный комитет разрешил компании "Киевстар" приобрести провайдера облачных услуг GigaCloud. Но выдвинул условие для сохранения честной конкуренции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Какое условие выдвинул АМКУ

По решению АМКУ, "Киевстар" не может навязывать свои телеком-услуги клиентам провайдера.

Пользователи смогут свободно покупать облачные сервисы GigaCloud в качестве самостоятельной услуги, независимо от того, чей интернет они используют.

За выполнением этих условий комитет будет следить через ежегодную отчетность "Киевстара".

Что известно о GigaCloud

GigaCloud является одним из самых больших облачных провайдеров в Украине. Он обслуживает более 1500 клиентов. Среди них, как крупные государственные платформы, так и частный бизнес.

Компания обслуживает "Дію" и "Прозорро", НАК "Нафтогаз", "Таскомбанк", а также "Львовоблэнерго", Львовский областной совет и других клиентов.

Кого уже приобрел "Киевстар"

"Киевстар" уже владеет медицинским сервисом Helsi, платформой "Киевстар ТВ" и сервисом такси Uklon.

В феврале 2026 года "Киевстар" приобрел сервис Tabletki.ua, сотрудничающий с 14 тысячами аптек по всей стране.

Напомним, в июле "Киевстар" изменил правила пополнения счета.

А в августе "Киевстар" выключит сеть 3G в нескольких областях Украины.

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