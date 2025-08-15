ua en ru
Starlink в смартфоне каждого. Как подключить телефон к космосу и что для этого нужно

Пятница 15 августа 2025 12:22
Starlink в смартфоне каждого. Как подключить телефон к космосу и что для этого нужно Как подключить Starlink Direct to Cell (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Этой осенью в Украине планируют официальный запуск технологии связи Starlink Direct to Cell. Новая разработка от Starlink позволит смартфонам с поддержкой 4G подключаться непосредственно к спутникам без дополнительного оборудования.

Как объяснили РБК-Украина в компании "Киевстар", технология станет дополнением к существующим сервисам мобильных операторов и поможет оставаться на связи там, где нет традиционного покрытия.

Как работает Starlink Direct to Cell

Starlink Direct to Cell - это инновационная технология, которая позволяет обычным мобильным телефонам с поддержкой LTE (4G) подключаться непосредственно к спутникам Starlink Direct to Cell в низкой околоземной орбите без необходимости в дополнительном оборудовании (спутниковых терминалах, антеннах и т. д.)

"Спутники фактически выполняют роль мобильных башен в космосе", - сообщили в компании.

По данным "Киевстар", спутники с Direct to Cell работают на орбите 340-360 километров, а система использует более 600 аппаратов нового поколения. Технология функционирует только на открытом пространстве при условии прямой видимости неба.

"Спутники Starlink с функцией Direct to Cell имеют на борту высокочувствительную сотовую станцию, и таким образом могут напрямую ловить сигнал с вашего мобильного телефона. Все, что нужно - это обычный смартфон с поддержкой 4G и SIM карта Киевстар", - уточнили в компании.

Для чего это украинцам

"Услуга не заменяет наземную связь, а дополняет существующий сервис и инфраструктуру Киевстар. Технология Direct to Cell способна обеспечить связь там, где отсутствует наземное покрытие с помощью спутникового сигнала", - отмечает оператор.

Это особенно актуально для труднодоступных регионов, в горах, во время погодных катаклизмов, перебоев в работе сети или отключений электроэнергии после обстрелов критической инфраструктуры.

"Туристы могут оставаться на связи даже в самых отдаленных местах дикой природы, где не всегда работает мобильная связь", - добавили в "Киевстар".

Компания также привела международные примеры: в Японии технология используется для официальной системы экстренного оповещения о землетрясениях и цунами, а в США и Новой Зеландии она помогала во время ураганов, лесных пожаров, наводнений и циклонов.

Что изменится для операторов

"Сейчас скорость передачи данных уступает наземным сетям. На начальном этапе запуска услуга будет работать только для обмена текстовыми сообщениями и только при условии прямой видимости неба", - пояснили в "Киевстар".

В дальнейшем планируется запуск голосовых звонков и мобильного интернета.

"Все существующие сервисы "Киевстар" продолжат работать в обычном режиме. Новая услуга станет дополнением к нашему текущему портфелю услуг", - подытожили в компании.

