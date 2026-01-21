"Киевстар" в полном блэкауте в нескольких областях вследствие ударов по энергетике

По его словам, из 16,5 тысяч площадок "Киевстара" из-за проблем в энергосистеме не работает 1 тысяча.

"У нас 16,5 тысяч объектов, технических сооружений, подключенных к электросети. Сейчас в 9 областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте - более 50% технической инфраструктуры без электричества", - сказал он и добавил, что не работает менее 10% сети.

Комаров рассказал, что компания способна собственными ресурсами увеличить вдвое количество инженеров, которые привлечены к работе при незапланированных отключениях. По его словам, количество работников составляет около 5 тысяч, а оператор может обеспечить 30-40% работоспособности сети даже в самых сложных ситуациях.

"Основная сеть защищена в течение 72 часов. И мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше", - сказал Комаров.