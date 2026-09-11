Россияне целенаправленно ударили по зданию "Киевстара" в Киеве, - Зеленский
Россияне целенаправленно бьют реактивными "Шахедами" по Киеву, атаки продолжаются с самого утра. В результате ударов погибли и ранены, также повреждено здание компании "Киевстар".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление компании "Киевстар".
Последствия ударов по столице
По словам главы государства, российская эскалация с применением реактивных беспилотников становится все более террористической.
В течение дня фиксируются целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре Киева.
Погибшие и раненые - только в столице из-за ударов по АЗС погибли два человека. Еще девять получили ранения, среди них - спасатель, попавший под повторный вражеский удар.
Повреждение объектов - кроме автозаправочных станций, зафиксировано попадание в здание компании "Киевстар".
Массированная атака на регионы Украины
Президент отметил, что вражеские атаки продолжаются с самой ночи и охватили несколько областей. Кроме Киевщины, под ударами оказались:
- Кировоградская область;
- Днепропетровская область;
- Одесская область;
- Донецкая область;
- Херсонская область;
- Харьковская область;
- Николаевская область.
Владимир Зеленский отметил необходимость усиления защиты неба и поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине ракетами для авиации и систем ПВО.
Обновлено 15:55
В компании подчеркнули, что в результате вражеской атаки 11 сентября поврежден офис инженерной команды "Киевстар".
Сотрудники не пострадали, а сеть продолжает работать в обычном режиме.
Специалисты оценивают масштабы разрушений и устраняют последствия вражеского удара.
Сеть "Киевстар" работает без сбоев.
Все услуги мобильной связи и Интернета предоставляются абонентам в полном объеме.
Ночная и утренняя атака на Киев
Напомним, что в ночь на пятницу, 11 сентября, российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками.
В частности, из-за вражеских ударов вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме, в результате чего пострадали.
Кроме этого, в Подольском районе Киева вражеский дрон попал в офисное здание.
На уровне четвертого этажа возникло возгорание, повлекшее разрушение и пожар сразу в двух расположенных рядом сооружениях.