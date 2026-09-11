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Россияне целенаправленно ударили по зданию "Киевстара" в Киеве, - Зеленский

15:34 11.09.2026 Пт
2 мин
Атаки на столицу продолжаются с самой ночи
aimg Сергей Козачук
Россияне целенаправленно ударили по зданию "Киевстара" в Киеве, - Зеленский Фото: "Киевстар" в Киеве оказались под ударом РФ (facebook.com/DSNSKyiv)
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Россияне целенаправленно бьют реактивными "Шахедами" по Киеву, атаки продолжаются с самого утра. В результате ударов погибли и ранены, также повреждено здание компании "Киевстар".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление компании "Киевстар".

Последствия ударов по столице

По словам главы государства, российская эскалация с применением реактивных беспилотников становится все более террористической.

В течение дня фиксируются целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре Киева.

Погибшие и раненые - только в столице из-за ударов по АЗС погибли два человека. Еще девять получили ранения, среди них - спасатель, попавший под повторный вражеский удар.

Повреждение объектов - кроме автозаправочных станций, зафиксировано попадание в здание компании "Киевстар".

Массированная атака на регионы Украины

Президент отметил, что вражеские атаки продолжаются с самой ночи и охватили несколько областей. Кроме Киевщины, под ударами оказались:

  • Кировоградская область;
  • Днепропетровская область;
  • Одесская область;
  • Донецкая область;
  • Херсонская область;
  • Харьковская область;
  • Николаевская область.

Владимир Зеленский отметил необходимость усиления защиты неба и поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине ракетами для авиации и систем ПВО.

Обновлено 15:55

В компании подчеркнули, что в результате вражеской атаки 11 сентября поврежден офис инженерной команды "Киевстар".

Сотрудники не пострадали, а сеть продолжает работать в обычном режиме.

Специалисты оценивают масштабы разрушений и устраняют последствия вражеского удара.

Сеть "Киевстар" работает без сбоев.

Все услуги мобильной связи и Интернета предоставляются абонентам в полном объеме.

Ночная и утренняя атака на Киев

Напомним, что в ночь на пятницу, 11 сентября, российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками.

В частности, из-за вражеских ударов вспыхнул пожар в 9-этажном жилом доме, в результате чего пострадали.

Кроме этого, в Подольском районе Киева вражеский дрон попал в офисное здание.

На уровне четвертого этажа возникло возгорание, повлекшее разрушение и пожар сразу в двух расположенных рядом сооружениях.

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