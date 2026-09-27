Российский удар повредил главный офис "Киевстар" в Киеве

Во время сегодняшней атаки России на Киев было повреждено здание главного офиса мобильного оператора "Киевстар".

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание головного офиса "Киевстар" в Киеве. Все наши коллеги в безопасности", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время команда "Киевстар" оценивает последствия атаки и координирует необходимые действия.