Киевскую область атакую вражеские дроны, работает ПВО

Киевскую область атаковали "Шахеды". Работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.
В районе Киева прогремело несколько взрывов.
"Киевскую область атакуют дроны. Стоим. Наша ПВО отрабатывает", - сообщил Кулеба.
В Киевской городской военной администрации сообщают, что тревога продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Напомним, ночью 1 января по всей Украины была объявлена воздушная тревога. В Киевской области работала система ПВО.
В одном из районов осколок упал на автомобиль. Пострадавших и жертв нет.
В полиции обратились с просьбой сообщать на спецлинию 102 о пролетах.
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