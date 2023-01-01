Київську область атакую ворожі дрони, працює ППО

У районі Києва пролунало кілька вибухів.

"Київську область атакують дрони. Стоїмо. Наша ППО відпрацьовує", - повідомив Кулеба.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що тривога продовжується. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, вночі 1 січня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. На Київщині працювала система ППО.

В одному з районів уламок впав на автомобіль. Постраждалих та жертв немає.

У поліції звернулися з проханням повідомляти на спецлінію 102 про прольоти.

Подробиці про повітряну атаку читайте на РБК Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.