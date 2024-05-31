В сети пишут о пожаре в киевском ТРЦ Lavina Mall: что говорят в ГСЧС (видео)

На видео, которое публикуют в сети, можно заметить, что возле здания торгового центра стоят пожарные. Также в Telegram-каналах утверждают о пожаре.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Обновлено 22:39

Представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказал в комментарии РБК-Украина, что спасатели выехали на место инцидента по вызову.

Он добавил, что на месте они не обнаружили пожара. При этом в здании торгового центра есть задымление. Причину устанавливают.