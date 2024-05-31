RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети пишут о пожаре в киевском ТРЦ Lavina Mall: что говорят в ГСЧС (видео)

Иллюстративное фото: в киевском ТРЦ Lavina Mall начался пожар (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в торговом центре Lavina Mall сегодня, 31 мая, вечером поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и комментарий представителя Главного управления ГСЧС в городе Киеве.

На видео, которое публикуют в сети, можно заметить, что возле здания торгового центра стоят пожарные. Также в Telegram-каналах утверждают о пожаре. 

 

Официальной информации об инциденте пока нет. 

Обновлено 22:39

Представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказал в комментарии РБК-Украина, что спасатели выехали на место инцидента по вызову. 

Он добавил, что на месте они не обнаружили пожара. При этом в здании торгового центра есть задымление. Причину устанавливают. 

Пожары в Киеве

Напомним, 21 мая в Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания.

Тогда там загорелись автомобильные шины. Для ликвидации пожара привлекли 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава.

Также мы писали, что 20 марта в Киеве на улице Марии Капнист загорелась многоэтажка. Тогда было известно об одном погибшем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар