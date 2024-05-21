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В Киеве пылала СТО. Спасатели показали фото ликвидации пожара

Киев, Вторник 21 мая 2024 19:39
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В Киеве пылала СТО. Спасатели показали фото ликвидации пожара Фото: в Киеве горела СТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

В Голосеевском районе Киева сегодня, 21 мая, вспыхнул пожар на станции технического обслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что около 17:00 поступило сообщение о пожаре на улице Моторной, что в Голосеевском районе столицы.

"Загорелись автомобильные шины с распространением огня на деревья и рядом расположенное здание СТО. Пожар локализовали в 18:30 на площади 500 кв.м", - пояснили в ведомстве.

Фото: в Киеве пылала СТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)

К работе было привлечено 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 48 человек личного состава. Позже ГСЧС сообщила, что пожар был ликвидирован.

Пожары в Киеве

Чрезвычайные ситуации в Киеве происходят не редко. К примеру в начале мая произошел пожар в Дарницком районе. Там прямо на ходу загорелся автобус.

А в марте в Шевченковском районе Киева горела многоэтажка. Там погибла женщина.

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Киев ГСЧС Пожар
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