В Киеве на Шулявке горит многоэтажка, есть пострадавший

В Шевченковском районе Киева горит многоэтажка. На данный момент известно об одной пострадавшей.

"В 19:15 возник пожар в жилом доме на ул. Марии Капнист. Возгорание произошло на 4 этаже с распространением пламени на 5 этаж и крышу дома", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Киеве горит многоэтажка (facebook.com/DSNSKyiv)

По данным спасателей, сейчас проводится эвакуация жителей и тушение пожара. По предварительным данным, пострадал человек.

Обновлено в 20:36.

В службе сообщили, что на месте пожара было обнаружено тело человека.

"Пожар локализован, обнаружено тело человека. Ликвидация продолжается", - объяснили спасатели.