У мережі пишуть про пожежу у київському ТРЦ Lavina Mall: що говорять у ДСНС (відео)

На відео, яке публікують у мережі, можна побачити, що біля будівлі торговельного центру стоять пожежники. Також у Telegram-каналах стверджують про пожежу.

Офіційної інформації про інцидент поки що немає.

Оновлено 22:39

Представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розповів у коментарі РБК-Україна, що рятувальники виїхали на місце інциденту на виклик.

Він додав, що на місці вони не виявили пожежі. При цьому у будівлі торгового центру є задимлення. Причину встановлюють.