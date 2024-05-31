У мережі пишуть про пожежу у київському ТРЦ Lavina Mall: що говорять у ДСНС (відео)

У Києві в торговельному центрі Lavina Mall сьогодні, 31 травня, увечері піднявся дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і коментар представника Головного управління ДСНС у місті Києві.
На відео, яке публікують у мережі, можна побачити, що біля будівлі торговельного центру стоять пожежники. Також у Telegram-каналах стверджують про пожежу.
Офіційної інформації про інцидент поки що немає.
Оновлено 22:39
Представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розповів у коментарі РБК-Україна, що рятувальники виїхали на місце інциденту на виклик.
Він додав, що на місці вони не виявили пожежі. При цьому у будівлі торгового центру є задимлення. Причину встановлюють.
Нагадаємо, 21 травня у Києві сталася пожежа на станції технічного обслуговування.
Тоді там спалахнули автомобільні шини. Для ліквідації пожежі залучили 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 48 осіб особового складу.
Також ми писали, що 20 березня у Києві на вулиці Марії Капніст спалахнула багатоповерхівка. Тоді було відомо про одного загиблого.
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