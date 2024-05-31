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В сети пишут о пожаре в киевском ТРЦ Lavina Mall: что говорят в ГСЧС (видео)

Киев, Пятница 31 мая 2024 22:37
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В сети пишут о пожаре в киевском ТРЦ Lavina Mall: что говорят в ГСЧС (видео) Иллюстративное фото: в киевском ТРЦ Lavina Mall начался пожар (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в торговом центре Lavina Mall сегодня, 31 мая, вечером поднялся дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и комментарий представителя Главного управления ГСЧС в городе Киеве.

На видео, которое публикуют в сети, можно заметить, что возле здания торгового центра стоят пожарные. Также в Telegram-каналах утверждают о пожаре.

Официальной информации об инциденте пока нет.

Обновлено 22:39

Представитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказал в комментарии РБК-Украина, что спасатели выехали на место инцидента по вызову.

Он добавил, что на месте они не обнаружили пожара. При этом в здании торгового центра есть задымление. Причину устанавливают.

Пожары в Киеве

Напомним, 21 мая в Киеве произошел пожар на станции технического обслуживания.

Тогда там загорелись автомобильные шины. Для ликвидации пожара привлекли 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава.

Также мы писали, что 20 марта в Киеве на улице Марии Капнист загорелась многоэтажка. Тогда было известно об одном погибшем.

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