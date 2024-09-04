ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской и Львовской областях, а также во Львове работает ПВО

Среда 04 сентября 2024 05:04
UA EN RU
В Киевской и Львовской областях, а также во Львове работает ПВО Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской и Львовской областях, а также во Львове во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию , Львовскую областную военную администрацию и мэра Львова Садового .

Киевскую область россияне атакуют ракетами, Львов и область – ударными БПЛА.

Перед этим Воздушные Силы сообщали о пусках баллистических ракет. Их фиксировали в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Атака со стороны России ударными дронами

В ночь на 4 сентября Россия вновь атакует Украину несколькими группами ударных дронов. Взрывы слышали в Сумах . В Киевской области, по информации КОВА, работали силы противовоздушной обороны. Взрыв также слышали в Киеве.

Ракетный удар РФ по Полтаве

Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больница и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии
Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России