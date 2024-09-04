В Киевской и Львовской областях, а также во Львове работает ПВО

В Киевской и Львовской областях, а также во Львове во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны.

Перед этим Воздушные Силы сообщали о пусках баллистических ракет. Их фиксировали в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Атака со стороны России ударными дронами

В ночь на 4 сентября Россия вновь атакует Украину несколькими группами ударных дронов. Взрывы слышали в Сумах . В Киевской области, по информации КОВА, работали силы противовоздушной обороны. Взрыв также слышали в Киеве.

Ракетный удар РФ по Полтаве

Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больница и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

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