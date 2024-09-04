ua en ru
Ср, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области ПВО работает по ударным БПЛА

Среда 04 сентября 2024 02:42
UA EN RU
В Киевской области ПВО работает по ударным БПЛА Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во время массированной атаки России с использованием ударных беспилотников воздушная тревога была объявлена в Киевской области. Там работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В ночь на 4 сентября Россия снова атакует Украину несколькими группами ударных дронов. Взрывы слышали в Сумах.

Перед тем, 3 сентября, российские оккупанты нанесли по Сумам удар управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадало здание одного из университетов.

Ракетный удар РФ по Полтаве

Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больницы и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Киевская область
NEWS
Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии
Удар баллистикой по Полтаве с десятками жертв: все подробности трагедии
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России