В Киевской области ПВО работает по ударным БПЛА
Во время массированной атаки России с использованием ударных беспилотников воздушная тревога была объявлена в Киевской области. Там работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
В ночь на 4 сентября Россия снова атакует Украину несколькими группами ударных дронов. Взрывы слышали в Сумах.
Перед тем, 3 сентября, российские оккупанты нанесли по Сумам удар управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадало здание одного из университетов.
Ракетный удар РФ по Полтаве
Утром 3 сентября россияне ударили двумя баллистическими ракетами по Полтаве. Частично разрушены здания Института связи, больницы и несколько домов. По последним данным ГСЧС, 50 человек погибли, 271 человек пострадал.
В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Все детали о трагедии в Полтаве - в материале РБК-Украина.
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