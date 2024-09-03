В Сумах слышали звуки взрывов
Поздним вечером, 3 августа, в Сумах слышали звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе вражеских БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
Сообщение о первом звуке взрыва было в 23:07, о втором в 23:23.
До этого военные сообщали о вражеских БПЛА в Сумской области. В частности, в 22.29 жителей области предупредили об угрозе дронов. Уже в 22:46 БПЛА фиксировали в регионе, они двигались через Сумскую область в западном направлении, а также в Полтавскую область.
Обновлено в 23:42
В Сумах снова прогремел взрыв. Мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" писал, что в направлении города летит ракета.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:28 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, согласно карте, тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.
Напомним, что сегодня российские оккупанты по городу Сумы нанесли авиаудар. В результате атаки пострадало здание одного из университетов. Для удара использовался КАБ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.