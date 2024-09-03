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В Сумах слышали звуки взрывов

Вторник 03 сентября 2024 23:33
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В Сумах слышали звуки взрывов Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 3 августа, в Сумах слышали звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе вражеских БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Сообщение о первом звуке взрыва было в 23:07, о втором в 23:23.

До этого военные сообщали о вражеских БПЛА в Сумской области. В частности, в 22.29 жителей области предупредили об угрозе дронов. Уже в 22:46 БПЛА фиксировали в регионе, они двигались через Сумскую область в западном направлении, а также в Полтавскую область.

Обновлено в 23:42

В Сумах снова прогремел взрыв. Мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" писал, что в направлении города летит ракета.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:28 воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме того, согласно карте, тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.

В Сумах слышали звуки взрывов

Напомним, что сегодня российские оккупанты по городу Сумы нанесли авиаудар. В результате атаки пострадало здание одного из университетов. Для удара использовался КАБ.

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