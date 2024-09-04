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У Київській та Львівській областях, а також у Львові працює ППО

Середа 04 вересня 2024 05:04
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У Київській та Львівській областях, а також у Львові працює ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській та Львівській областях, а також у Львові під час повітряної тривоги працювали сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію, Львівську обласну військову адміністрацію і мера Львова Садового.

Київщину росіяни атакують ракетами, Львів і область - ударними БПЛА.

Перед цим Повітряні Сили повідомляли про пуски балістичних ракет. Їх фіксували у Чернігівській, Київській, Житомирській областях.

Атака з боку Росії ударними дронами

У ніч проти 4 вересня Росія знову атакує Україну кількома групами ударних дронів. Вибухи чули у Сумах. У Київській області, за інформацією КОВА, працювали сили Протиповітряної оборони. Вибух також чули у Києві.

Ракетний удар РФ по Полтаві

Вранці 3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Частково зруйновано будівлю Інституту зв'язку, лікарню і кілька будинків. За останніми даними ДСНС, 50 людей загинуло, 271 людина постраждала.

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Всі деталі про трагедію в Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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