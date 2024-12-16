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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Киев, Понедельник 16 декабря 2024 07:03
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Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой) Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве рано утром 16 декабря была объявлена воздушная тревога. Фиксировалось движение вражеского дрона-камикадзе в сторону столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена зазвучала в Киеве около 06.55.

Местных жителей просили срочно направляться в укрытия, и оставаться в безопасных местах до завершения тревоги.

В КГВА распространили сообщение Воздушных сил ВСУ о фиксации движения ударного беспилотника российских оккупантов в направлении столицы.

"Г. Киев, внимание! Вражеский БПЛА в направлении города!" - говорится в заявлении военных.

Атака &quot;Шахедов&quot;: в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Обновлено: отбой тревоги

В 07.27 в КГВА заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 15 декабря в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников типа "Шахед" противника. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Уже после полуночи было заявлено об отбое относительно угрозы дронов-камикадзе, однако позже "Шахэды" снова зашли с севера, и впоследствии фиксировалось несколько групп ударных БПЛА противника.

Позже стало известно о взрывах возле Черкасс из-за "Шахедов", в окрестностях города велась работа ПВО.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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