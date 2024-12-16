Возле Черкасс работает ПВО, были слышны взрывы

Возле города Черкассы под утро, 16 декабря, были слышны взрывы на фоне работы сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской атаки с применением "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.

Отмечается, что звуки, характерные для работы ПВО, были слышны вблизи Черкасс, а также в окрестностях города около 5.40.

Около половины шестого утра начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец предупредил жителей региона о "повышенной опасности" и угрозе вражеских атак с применением ударных беспилотников.

Заметим, по данным Воздушных сил ВСУ по состоянию на 05.10, фиксировалось движение группы дронов-камикадзе из Полтавской области в сторону Черкасской области.

Примерно в 05.50 черкасские паблики, а также "Суспільне Черкаси" сообщили о взрыве, который был слышен в районе города или возле него.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 15 декабря в некоторых областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников типа "Шахед". Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Уже после полуночи было заявлено об отбое угрозы из-за дронов-камикадзе, однако позже "Шахеды" снова зашли с севера, и впоследствии фиксировалось несколько групп ударных БПЛА противника. Дроны маневрировали, и по состоянию на данный момент были замечены уже над 8 областями.