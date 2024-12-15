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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов" (обновлено)

Воскресенье 15 декабря 2024 23:14
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В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов" (обновлено) Фото: в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога сегодня вечером, 15 декабря, из-за угрозы российских ударных беспилотников типа "Шахед". Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушной тревоги.

По данным военных по состоянию на одиннадцать вечера, вражеская воздушная цель была замечена в Сумской области, и направлялась в сторону Черниговской области.

Перед тем фиксировалось движение "Шахедов" на юге Черниговской области и в Сумской области. Они двигались в направлении Киевской и Полтавской областей соответственно.

Отметим, что в Сумской области также происходила работа сил и средств противовоздушной обороны около девяти вечера из-за БПЛА противника.

По данным Воздушных сил от 23:35, "Шахеды" в Черниговской области двигались на запад и на юг.

Обновлено: отбой по "Шахедам"

В 00.11 (16 декабря) военные заявили об отбое угрозы применения ударных вражеских беспилотников по областям.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские захватчики при воздушных атаках почти ежедневно применяют для ударов по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герань"). Кроме них, противник запускает ударные беспилотники других типов.

Так, например, в ночь на 15 декабря российские оккупанты запустили по Украине 108 дронов. Противовоздушная оборона работала в 10 областях Украины.

Под утро 15 декабря противник атаковал Николаев ударными дронами. Из-за обстрела был поврежден объект инфраструктуры, двое рабочих были ранены.

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Воздушная тревога Атака дронов
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