В Киевской области сбивают российские дроны-камикадзе

В Киевской области сегодня утром, 16 декабря, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе заметили ударные беспилотники противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

О работе защитников неба в Киевской области в администрации рассказали в 07.17

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в КОВА.

Местных жителей просят соблюдать информ-тишину, не снимать и не выкладывать в интернет кадры о работе ПВО.

А также жителей Киевской области призывают не пренебрегать правилами безопасности, и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Обновлено: отбой тревоги

Около 07:40 в Киевской области также объявили об отбое тревоги (перед этим ее отменили в столице).

Ночная воздушная атака

Отметим, перед этим было замечено движение ударного беспилотника противника в направлении столицы, и в Киеве объявили воздушную тревогу.

Напомним также, этой ночью возле Черкасс прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов", в окрестностях городе велась работа ПВО.

Также ранее сообщалось, что вечером 15 декабря был зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников типа "Шахед" в сторону Украины. Вражеские дроны заходили в воздушное пространство страны с северного направления, и в некоторых областях объявили тревогу.