В Киевской области сбивают российские дроны

В Киевской области сегодня поздно вечером, 17 ноября, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировались российские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ).

О боевой работе по отражению вражеской воздушной атаки в Киевской области стало известно в 23.02.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в администрации.

Также в КОВА призвали жителей области находиться в укрытиях отбоя тревоги, и напомнили о важности соблюдения информ-тишинны.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в заявлении администрации в Telegram.

Добавим, в Воздушных силах около одиннадцати вечера информировали, что БПЛА врага из Полтавской области двигался в сторону Киевской области - на Яготин.

Российские воздушные удары

Российские оккупанты при воздушных обстрелах Украины активно применяют кроме ракет разных типов и авиабомб также ударные беспилотники, в частности типа "Шахед".

Так, например, во время крайнего массированного комбинированного удара в ночь на 17 ноября и под утро захватчики ударили по Украине 120 ракетами и 90 дронами.

Силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 144 вражеских целей - 102 ракет и 42 БПЛА. Как добавили военные, тогда 41 дрон противника был локационно потерян в разных регионах Украины, еще 2 БПЛА улетели в сторону России и временно оккупированной территории.

Детальнее о последствиях той российской атаки на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, по данным Associated Press, в РФ на секретном заводе инженеры начали выпускать термобарические беспилотники и дроны-приманки в рамках операции "Ложная цель". Эти БПЛА предназначены для того, чтобы подавлять противовоздушную оборону Украины.