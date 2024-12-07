Атака "Шахедов": в Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)
В Киеве в ночь на 7 декабря была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских атак с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сирена воздушной тревоги раздалась в столице около половины первого ночи.
Жителей Киева призвали перейти в укрытия, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Отметим, перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о фиксации "Шахедов" в четырех областях, и дроны-камикадзе врага двигались, в частности, в направлении Киева.
По данным военных по состоянию на половину первого ночи, ударные беспилотники противника были замечены в Полтавской, Киевской, Винницкой и Одесской областях. Под угрозой также была Житомирская, Черновицкая, Хмельницкая и Кировоградская области.
Обновлено: отбой тревоги
Около 01.15 в КГВА заявили об отбое угрозы для столицы вражеских воздушных атак.
Атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что с вечера накануне, 6 декабря, был зафиксирован запуск врагом нескольких групп дронов-камикадзе, в том числе типа "Шахед", по территории Украины.
Из-за очередной воздушной атаки противника в ряде областей была объявлена тревога.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.