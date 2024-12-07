Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первая группа вражеских беспилотников зашла в воздушное пространство страны в 21:25 с юга и двигалась на северо-запад.

Позже БпЛА переместились из Херсонской сначала в Днепропетровскую, а впоследствии - в Кировоградскую область. Другая группа дронов с юга приближалась к Очакову и району Затоки.

По состоянию на 23:40, вражеские дроны-камикадзе фиксировались:

на севере Полтавской области курсом на Сумскую область;

из Кировоградской области на Черкасскую область;

в центре Одесской области, курс на юг;

на севере Одесской области, курс на Винницкую область;

приближались к Умани с востока.

Мониторинговые каналы сообщали о двух БпЛА курсом на Мироновку и Ставище Киевской области.

По состоянию на 00:10, вражеские дроны-камикадзе двигались:

на границе Полтавской и Сумской областей, курсом на юг;

из Черкасской на Киевскую и Винницкую области;

на юге Винницкой области вдоль границы с Молдовой на запад.

По состоянию на 00:29 вражеские дроны-камикадзе фиксировались:

в Полтавской области курсом на юг;

в Киевской области в направлении Киева;

на юге Винницкой области курсом на Черновицкую и Хмельницкую области;

на севере Винницкой области, курсом на Житомирскую область;

на севере Одесской области, курсом на Кировоградскую область.

По последним данным военных, по состоянию на 00:56 вражеские дроны-камикадзе наблюдаются:

на границе Полтавской и Сумской областей курсом на восток;

на границе Киевской и Житомирской областей курсом на север;

на юге Хмельницкой области курсом на Хмельницкий и Староконстантинов;

из Кировоградской на Николаевскую области.

По состоянию на 01:40 карта воздушных тревог выглядит так: