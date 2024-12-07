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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов

Суббота 07 декабря 2024 00:33
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Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед": где угроза ударов Фото: Украина снова под массированной атакой российских дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первая группа вражеских беспилотников зашла в воздушное пространство страны в 21:25 с юга и двигалась на северо-запад.

Позже БпЛА переместились из Херсонской сначала в Днепропетровскую, а впоследствии - в Кировоградскую область. Другая группа дронов с юга приближалась к Очакову и району Затоки.

По состоянию на 23:40, вражеские дроны-камикадзе фиксировались:

  • на севере Полтавской области курсом на Сумскую область;
  • из Кировоградской области на Черкасскую область;
  • в центре Одесской области, курс на юг;
  • на севере Одесской области, курс на Винницкую область;
  • приближались к Умани с востока.

Мониторинговые каналы сообщали о двух БпЛА курсом на Мироновку и Ставище Киевской области.

По состоянию на 00:10, вражеские дроны-камикадзе двигались:

  • на границе Полтавской и Сумской областей, курсом на юг;
  • из Черкасской на Киевскую и Винницкую области;
  • на юге Винницкой области вдоль границы с Молдовой на запад.

По состоянию на 00:29 вражеские дроны-камикадзе фиксировались:

  • в Полтавской области курсом на юг;
  • в Киевской области в направлении Киева;
  • на юге Винницкой области курсом на Черновицкую и Хмельницкую области;
  • на севере Винницкой области, курсом на Житомирскую область;
  • на севере Одесской области, курсом на Кировоградскую область.

По последним данным военных, по состоянию на 00:56 вражеские дроны-камикадзе наблюдаются:

  • на границе Полтавской и Сумской областей курсом на восток;
  • на границе Киевской и Житомирской областей курсом на север;
  • на юге Хмельницкой области курсом на Хмельницкий и Староконстантинов;
  • из Кировоградской на Николаевскую области.

По состоянию на 01:40 карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне атакуют Украину дронами-камикадзе типа &quot;Шахед&quot;: где угроза ударов

Воздушные атаки РФ

Вечером, 6 декабря, российские террористы ударили ракетами по гражданскому зданию в Кривом Роге. Погибли два человека, ранены - восемь.

Также военные агрессора обстреляли Запорожье. В результате атаки загорелась СТО, по последним данным погибли девять человек.

Тем временем страны-члены НАТО определили системы ПВО, которые смогут оперативно передать Украине.

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