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ВСУ сбили вражескую ракету в Черновицкой области

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Черновицкая область, Суббота 22 октября 2022 09:29
ВСУ сбили вражескую ракету в Черновицкой области Иллюстративное фото: ВСУ сбили вражескую ракету на Черновицкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Самолет украинских военных сбил вражескую ракету над Днестровским районом Черновицкой области, она упала в озеро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

По его словам, повреждений объектов и домов граждан в результате сбития ракеты нет.

Напомним, сегодня ночью украинские военные сбили 10 ударных беспилотников над Николаевской и еще 1 - над Кировоградской областью.

Кроме того, российские оккупанты снова прибегли к массированному удару. В ряде областей раздался взрыв, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.

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