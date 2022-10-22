ВСУ сбили вражескую ракету в Черновицкой области

Самолет украинских военных сбил вражескую ракету над Днестровским районом Черновицкой области, она упала в озеро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка .

По его словам, повреждений объектов и домов граждан в результате сбития ракеты нет.

Напомним, сегодня ночью украинские военные сбили 10 ударных беспилотников над Николаевской и еще 1 - над Кировоградской областью.

Кроме того, российские оккупанты снова прибегли к массированному удару. В ряде областей раздался взрыв, в результате чего в некоторых населенных пунктах исчез свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.