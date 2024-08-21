ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне направили в сторону Киева до 10 дронов, их сбили на подступах, - КГВА

Киев, Среда 21 августа 2024 10:49
UA EN RU
Россияне направили в сторону Киева до 10 дронов, их сбили на подступах, - КГВА Фото: россияне направили в сторону Киева до 10 "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью и утром 21 августа пыталась атаковать Киев. Оккупанты направили на столицу до 10 ударных дронов, их сбили на подступах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Как отмечает КГВА, в столице уже четвертая тревога с начала суток. Последняя была связана с угрозой ударов баллистического вооружения. Однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было.

С 23:00 20 августа, всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных дронов, Киев не исключение.

"По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

По последней информации, разрушений и жертв в Киеве нет.

Что известно об атаке РФ

Еще с вечера 20 августа стало известно, что оккупанты запустили дроны-камикадзе. В ряде областей, в том числе и в Киеве, несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Вражеские беспилотники сбивали ночью и утром 21 августа. Движение "Шахедов" фиксировали в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской областях.

Последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли в 9:45. Она была связана с угрозой баллистики и длилась около 40 минут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
Почему РФ стремится захватить Покровск любой ценой: мнение эксперта
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну