Россияне направили в сторону Киева до 10 дронов, их сбили на подступах, - КГВА
Россия ночью и утром 21 августа пыталась атаковать Киев. Оккупанты направили на столицу до 10 ударных дронов, их сбили на подступах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
Как отмечает КГВА, в столице уже четвертая тревога с начала суток. Последняя была связана с угрозой ударов баллистического вооружения. Однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было.
С 23:00 20 августа, всю ночь и утро большинство регионов Украины находились под угрозой ударных дронов, Киев не исключение.
"По предварительной информации, в сторону столицы направлялось до десятка вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА оккупанта были уничтожены еще на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.
По последней информации, разрушений и жертв в Киеве нет.
Что известно об атаке РФ
Еще с вечера 20 августа стало известно, что оккупанты запустили дроны-камикадзе. В ряде областей, в том числе и в Киеве, несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Вражеские беспилотники сбивали ночью и утром 21 августа. Движение "Шахедов" фиксировали в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской областях.
Последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли в 9:45. Она была связана с угрозой баллистики и длилась около 40 минут.
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