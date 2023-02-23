"Мы такое пережили уже более 20 раз". Буданов рассказал, какой ракетный удар готовит РФ

Российские войска готовятся к ракетному удару на 23-24 февраля. Но он будет небольшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова в интервью УП.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки... Планируется небольшой ракетный удар...23-24 - у них две даты. Поверьте мне, мы такое пережили уже более 20 раз", - сказал Буданов.

При этом он отметил, что тактика россиян касательно комбинации обстрелов с ракетами, дронами и воздушными шарами достаточно старая.

"Это уже достаточно старые методы. А что у них может быть новое?" - добавил глава ГУР.

Напомним, что накануне украинцев на разных уровнях власти и военные предупредили о том, что Россия может прибегнуть к ракетным атакам в период 22-24 февраля, поскольку любит привязываться к каким-то датам.

Добавим, недавно в Воздушных силах ВСУ успокоили украинцев, массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения не будет, поскольку противнику не удастся так просто "прогуляться" по украинскому воздушному пространству.

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