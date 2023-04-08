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В Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке

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Харьковская область, Суббота 08 апреля 2023 15:08
В Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке Фото: В Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В г. Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой", - говорится в сообщении.

Также в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет.

"Сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Напомним, что в четверг, 6 апреля, в Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывоопасных предметах.

До этого в Харьковской области 16-летний парень получил мино-взрывную травму.

Ранее сапер подорвался на мине в Харьковской области.

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