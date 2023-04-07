ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В поле в Чугуевском районе подорвались на мине три человека

Новина українською →
Чугуевский район, Пятница 07 апреля 2023 20:38
В поле в Чугуевском районе подорвались на мине три человека Фото: В поле в Чугуевском районе подорвались на мине три человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

"7 апреля в Чугуевском районе произошел очередной взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Происшествие произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской громады", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате взрыва трое гражданских лиц (два мужчины и женщина) получили ранения различной степени тяжести.

Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Напомним, накануне в Харьковской области двое гражданских подорвались на взрывоопасных предметах.

Кроме того, в Харьковской области 16-летний парень получил мино-взрывную травму.

Ранее сапер подорвался на мине в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян