В Киевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после атаки

В Киевской области этой ночью работали силы противовоздушной обороны, отбивая атаку "шахедов".

В результате атаки на одном из объектов критической инфраструктуры из-за падения обломков вспыхнул огонь. Пожар произошел на открытой территории, его оперативно ликвидировали.

По предварительной информации, попаданий в дома не было. Жертв и пострадавших нет.

"Даже в канун Нового Года враг продолжает совершать террористические атаки. Поэтому просим каждого жителя области не игнорировать опасность. Во время сигнала воздушной тревоги важно быть в безопасном месте", - отмечает глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Что известно о ночной атаке

Воздушные силы ВСУ еще с вечера 30 декабря сообщали о пусках "шахедов". Было известно, что беспилотниками двигались по направлению Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Запорожской, Киевской областей.

Ночью взрывы прогремели в Белой Церкви Киевской области. Детали - пока неизвестны.

Также оккупанты после ракетного террора атаковали Харьков "шахедами". Были попадания в центре города.

В Генштабе ВСУ сообщили, что силы ПВО этой ночью сбили 21 дрон-камикадзе.