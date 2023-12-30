В Черкасской области во время тревоги были слышны взрывы

В Черкасской области вечером субботы, 30 декабря, были слышны звуки, похожие на взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В Черкасской области слышны звуки похожие на взрывы", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в настоящее время в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. В воздушных силах предупредили об угрозе атаки беспилотников по типу "Шахед".

По состоянию на 23:00 информация о пострадавших не поступала.

Массированный обстрел Украины 29 декабря

Вчера, 29 декабря, россияне устроили самую массированную воздушную атаку против Украины. Сначала враг атаковал украинскую территорию "Шахедами", выпустив 36 беспилотников. Также в атаку РФ запустила десятки ракет.

Всего оккупанты применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона уничтожила 114 целей.

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