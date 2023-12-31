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У Київській області сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури після атаки

Фото: у Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram.

У Київській області цієї ночі працювали сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаку "шахедів".

Внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків спалахнув вогонь. Пожежа сталася на відкритій території, її оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, влучань в будинки не було. Жертв та постраждалих немає. 

"Навіть напередодні Нового Року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому просимо кожного мешканця області не ігнорувати небезпеку. Під час сигналу повітряної тривоги важливо бути у безпечному місці", - зазначає голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Що відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ ще з вечора 30 грудня повідомляли про пуски "шахедів". Було відомо, що безпілотниками рухалися у напрямку Хмельницької, Тернопільської, Харківської, Запорізької, Київської областей.

Вночі вибухи пролунали у Білій Церкві Київської області. Деталі - поки невідомі.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що сили ППО цієї ночі збили 21 дрон-камікадзе.

 

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