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Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Генштабе рассказали о сбитых вражеских целях

Воскресенье 31 декабря 2023 07:30
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Ночной удар "Шахедов" по Украине: в Генштабе рассказали о сбитых вражеских целях Фото: силы ПВО сбили 21 беспилотник (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 вражеский ударный дрон-камикадзе сегодня ночью, 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожили 21 ударный дрон", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

О количестве запущенных этой ночью вражеских ударных беспилотников пока не сообщалось.

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Российские войска вчера, 30 декабря, запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

Также сегодня ночью, 31 декабря, сообщалось о работе сил ПВО в Хмельницкой области, а также Запорожье. Ранее в этих регионах была угроза применения "Шахедов".

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