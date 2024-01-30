В Киевской области раздались взрывы, работает ПВО

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Корреспонденты РБК-Украина также сообщили о звуках взрывов в Белой Церкви в Киевской области.

В регионе и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призываются находиться в укрытиях

Стоит отметить, что ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Черкасской области, которые двигались в направлении Винницкой и Киевской областей.

Воздушная атака РФ по Украине 27 января

В субботу вечером, 27 января, в Кременчуге и Полтаве были слышны взрывы, в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

Позже в Полтавской ОВА сообщили, что российские военные обстреляли Кременчугский район, есть попадание в промышленный объект.

После удара на месте взрывов также возник пожар. Позже в Полтавской ОВА показали фото последствий вражеской атаки на регион.