ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

Суббота 18 ноября 2023 23:52
UA EN RU
В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 18 ноября россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе типа Shahed - в регионе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую ОВА.

В 23:36 в области была объявлена повторная воздушная тревога, а уже в 23:41 появилась информация о работе ПВО.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в ОВА.

Воздушная атака 18 ноября

Вечером 18 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха, применив дроны-камикадзе. Первоначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей. Позже в столице ее отменили, но почти сразу Воздушные силы сообщили еще и о ракетной опасности.

Известно, что в первую тревогу в Киевской области также работали силы ПВО.

А в ночь на 18 ноября в Киеве и ряде областей также дважды раздавалась воздушная тревога из-за угрозы дронов. Россияне выпустили 38 "Шахедов", но силы ПВО сбили 29 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война России против Украины
NEWS
Атака дронов. В Киеве тревога, в области работают силы ПВО
Атака дронов. В Киеве тревога, в области работают силы ПВО
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны