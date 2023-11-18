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В Київській області пролунали вибухи: працює ППО

Субота 18 листопада 2023 23:52
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В Київській області пролунали вибухи: працює ППО Фото: в Київській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 18 листопада росіяни атакувати Київську область дронами-камікадзе типу Shahed - в регіоні працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

О 23:36 в області було оголошено повторну повітряну тривогу, а вже о 23:41 з'явилась інформація про роботу ППО.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - зазначили в ОВА.

Повітряна атака 18 листопада

Ввечері 18 листопада росіяни знову атакували Україну з повітря, застосувавши дрони-камікадзе. Спочатку повітряну тривогу було оголошено в Києві та низці областей. Пізніше в столиці її скасували, але майже одразу Повітряні сили повідомили ще і про ракетну небезпеку.

Відомо, що під час першої тривоги в Київській області також працювали сили ППО.

А в ніч на 18 листопада у Києві та низці областей також двічі лунала повітряна тривога через загрозу дронів. Росіяни випустили 38 "Шахедів", але сили ППО збили 29 з них.

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Київська область Війна Росії проти України
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