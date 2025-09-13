РФ атаковала Украину баллистикой и 160 дронами: зафиксированы попадания
Российские оккупанты в ночь на 13 сентября выпустили по Украине 164 дрона. Также россияне атаковали баллистикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23 и 164 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Пуски были с пяти направлений - Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
Как отметили Воздушные силы ВСУ, из всех дронов около 90 - это "Шахеды".
Силы ПВО обезвредили 137 вражеских беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны.
"Зафиксировано попадание ракеты и 27 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 7 сентября россияне ударили по Украине беспилотниками и ракетами. Той ночью оккупанты выпустили рекордные 810 дронов по Украине.
В Киеве зафиксировали более 10 локаций с повреждениями, в частности оккупанты атаковали жилые многоэтажки. В результате атаки были жертвы, десятки людей пострадали.
Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Россия за шесть дней сентября выпустила по Украине более 1300 дронов. Также захватчики применили за первую неделю осени почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов.