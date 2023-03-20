Вблизи Киева силы ПВО сбили вражеский беспилотник

В понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве к северу от Киева был обнаружен враждебный объект типа БпЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", - говорится в сообщении.

Начальник КМВА Сергей Попко поблагодарил сил ПВО и призвал жителей Киева четко и неукоснительно соблюдать требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - сказал Попко.