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Вблизи Киева силы ПВО сбили вражеский беспилотник

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Киев, Понедельник 20 марта 2023 16:17
Вблизи Киева силы ПВО сбили вражеский беспилотник Фото: Возле Киева силы ПВО сбили вражеский беспилотник (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, силами и средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

"Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве к северу от Киева был обнаружен враждебный объект типа БпЛА. Силами и средствами ПВО цель была уничтожена", - говорится в сообщении.

Начальник КМВА Сергей Попко поблагодарил сил ПВО и призвал жителей Киева четко и неукоснительно соблюдать требования относительно порядка действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.

"С получением сигнала о воздушной опасности немедленно направляйтесь в ближайшие укрытия", - сказал Попко.

Напомним, днем 20 марта в Киеве и области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Украине утром 20 марта была объявлена масштабная воздушная тревога. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя.

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