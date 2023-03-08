ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве на Осокорках завтра будут стрелять и перекроют дорогу: названо время

Новина українською →
Киев, Среда 08 марта 2023 16:48
В Киеве на Осокорках завтра будут стрелять и перекроют дорогу: названо время Иллюстративное фото: в Киеве на Осокорках завтра будут стрелять и перекроют дорогу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 9 марта, в микрорайоне Осокорки в Киеве будут слышны звуки выстрелов и возможно ограничение движения автомобилей в связи с проведением следственного эксперимента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Государственное бюро расследований в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120-й Садовой будет проводить следственный эксперимент с применением стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Из-за этого будут слышны выстрелы, а в районе проведения мероприятий ограничат движение автомобилей.

Жителей столицы просят сохранять спокойствие и не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на автомобиле без необходимости.

Напомним, сегодня жители Киева и области могут слышны звуки взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов в Вышгородском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Осокорки ГБР
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу