В Киеве на Осокорках завтра будут стрелять и перекроют дорогу: названо время

Завтра, 9 марта, в микрорайоне Осокорки в Киеве будут слышны звуки выстрелов и возможно ограничение движения автомобилей в связи с проведением следственного эксперимента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Государственное бюро расследований в период с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120-й Садовой будет проводить следственный эксперимент с применением стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Из-за этого будут слышны выстрелы, а в районе проведения мероприятий ограничат движение автомобилей.

Жителей столицы просят сохранять спокойствие и не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на автомобиле без необходимости.

Напомним, сегодня жители Киева и области могут слышны звуки взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов в Вышгородском районе.

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