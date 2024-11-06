В Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

В Киеве в ночь на 6 ноября была объявлена воздушная тревога. На севере Украины в ряде областей между тем идет тревога, объявленная еще с вечера накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Сигнал тревоги в столице раздался около 02:56.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

"Немедленно направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении КГВА.

С чем связано объявление тревоги в столице - не уточняется. В Воздушных силах незадолго до этого проинформировали о фиксации скоростной цели в сторону Черниговской области.

Кроме того, позже военные обновили данные о движении дронов-камикадзе врага типа "Шахед", и рассказали, что группа российских ударных беспилотников, в частности, двигалась курсом на Киевскую область из Черниговской области.

Обновлено: отбой тревоги

Уже около 03.11 в столице заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак.

Атака "Шахедов"

Напомним, вечером 5 ноября Воздушные силы зафиксировали запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Добавим, минувшей ночью в Киеве трижды объявляли тревогу: поздно вечером накануне и дважды уже утром. Она тогда также была связана с угрозой вражеских атак с использованием "Шахедов".