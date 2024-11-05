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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где их заметили

Вторник 05 ноября 2024 21:56
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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где их заметили Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 ноября, вечером запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Их обнаружили в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации военных, дроны врага фиксируют в:

  • Черниговской области, курс западный;
  • Сумской области, курс южный;
  • южной части Харьковской области, курс южный;
  • Днепропетровской области, курс южный.

Россияне снова атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где их заметилиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Обновлено 22:05

По состоянию на 22:00 дроны фиксируют в:

  • Сумской области, курс западный и южный;
  • Черниговской области, курс на Киевскую область;
  • южной части Днепропетровской области, курс южный.

Атаки "Шахедов"

Напомним, сегодня, 5 ноября, Генштаб ВСУ сообщил, что в октябре российские оккупанты запустили по Украине рекордное количество дронов. Всего был зафиксирован запуск 2072 беспилотников, среди которых было много "Шахедов".

При этом за май, июнь и июль 2024 года по Украины выпустили 1133 ударных дронов.

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