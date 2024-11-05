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В Киеве снова объявили воздушную тревогу (отбой)

Киев, Вторник 05 ноября 2024 08:05
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В Киеве снова объявили воздушную тревогу (отбой) Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве во второй раз за утро 6 ноября была объявлена воздушная тревога. Как и в прошлый раз, она связана с угрозой БПЛА противника для столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Тревогу в Киеве объявили почти в восемь утра. Жителей столицы просят оставаться в безопасных местах, и не покидать укрытий до отбоя воздушной угрозы.

"Внимание! Угроза пПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!" - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено: отбой тревоги в столице и в области

Уже примерно через пятнадцать минут после оглашения тревоги представители власти столицы заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак в Киеве.

Добавим, что сразу после этого об отбое тревоги на Киевщине заявили также и в Киевской областной военной администрации.

Тут следует отметить, что в Киевской области воздушная тревога продолжалась всю ночь, и сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе еще с 23.11, а затем информация о боевой работе была подтверждена уже под утро.

В Киеве снова объявили воздушную тревогу (отбой)

Дроновые атаки на Киев

Отметим, что в ночь на 5 ноября и по состоянию на сейчас в столице уже трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов", которые российские захватчики снова запустили для очередной атаки по Украине.

Так, ранее сообщалось, что сначала сигнал об угрозе ударных беспилотников противника в столице объявили около одиннадцати вечера накануне. Тогда также сообщалось о работе сил и средств ПВО в Киеве, в частности, в Голосеевском районе.

Кроме того, почти в шесть утра 5 ноября в столице снова зазвучала сирена. Местные власти заявили о работе ПВО в Киеве на Оболони.

Добавим, что боевая работа защитников неба по отражению дроновых атак этой ночью проходила также в Киевской области.

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Киев Воздушная тревога Атака дронов
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