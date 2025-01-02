В Киевской области работает ПВО: Россия запустила дроны
В ночь на 2 января в Киевской области слышна стрельба. Силы ПВО сбивают ударные дроны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА).
"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 01:09.
В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников, а также не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - написали в КОВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях.
Напомним, что в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 111 ударными беспилотниками с четырех направлений.
По состоянию на 09:30 было подтверждено сбитие 63 БпЛА. Еще 46 были локально потеряны, а два - улетели в Россию и Беларусь.
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