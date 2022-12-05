ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области работает ПВО

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 декабря 2022 14:48
В Киевской области работает ПВО Фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области сегодня, 5 декабря, работают украинские силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

По словам главы ОВА, до окончания воздушной тревоги важно оставаться в укрытиях, так как сообщается о движении российских ракет в направлении региона.

Кроме того, Кулеба призвал не фотографировать результаты работы ПВО и не выкладывать фото- и видеокадры в интернет.

Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что могут быть несколько волн запусков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Вторжение России в Украину ПВО
NEWS
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии