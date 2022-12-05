У Київській області працює ППО
На Київщині сьогодні, 5 грудня, працюють українські сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
За словами глави ОВА, до закінчення повітряної тривоги важливо залишатися в укриттях, оскільки повідомляється про рух російських ракет у напрямку регіону.
Крім того, Кулеба закликав не фотографувати результати роботи ППО та не викладати фото- та відеокадри в інтернет.
Нагадаємо, що в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила ракети з Каспійського та Чорного морів. Він попередив, що може бути кілька хвиль запусків.
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